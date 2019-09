Andreas Karl feiert 40. Arbeitsjubiläum bei Schillig

Andreas Karl feierte sein 50. Betriebsjubiläum bei der Firma Schillig. Am 15. August 1979 trat Andreas Karl als Auszubildender in die Firma Schillig ein, zu diesem Zeitpunkt war er überhaupt der erste Auszubildende in der Firma. "Seine Ausbildung meisterte er mit Bravour", heißt es in der Laudatio für den treuen Mitarbeiter. Seither sei er ein vielseitig versierter Mitarbeiter geworden, der in allen möglichen Einsatzgebieten tätig ist. Seit einigen Jahren betätige er sich auch als Vorarbeiter und Hilfsausbilder. Sein Fleiß und seine saubere Arbeitsweise mache ihn bei seinen Kollegen und der Kundschaft beliebt, heißt es weiter. "Wir danken ihm für seine Treue und hoffen weiterhin auf viel Gesundheit und gegebenenfalls noch ein 50-jähriges Jubiläum", schließt die Laudatio. Als kleines Dankeschön wurden Andreas Karl ein Präsentkorb und eine Urkunde überreicht. Selbstverständlich gab es auch eine kleine finanzielle Danksagung. Seine Ehefrau erhielt einen Blumenstrauß. red