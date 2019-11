Andreas Carl will Rathaus stürmen

Andreas Carl möchte Bürgermeister von Weitramsdorf werden. Der Vorstand der Dorfgemeinschaft Neundorf (DGN), für die der 48-Jährige bereits im Gemeinderat sitzt, schlägt Carl einstimmig der Nominierungsversammlung vor.

"Es ist endlich an der Zeit, den Worten Taten folgen zu lassen", begründet Carl seine Kandidatur. Als Beispiele nennt er die Neugestaltung der Weitramsdorfer Ortsmitte: "Sicher werden Ideen nicht von heute auf morgen umzusetzen sein, aber zuerst einmal benötigen wir die Ernsthaftigkeit, Dinge überhaupt umsetzen zu wollen." Er sei bereit und wolle vorweggehen, so der Gemeinderat. Denn: "Auch kleine Schritte führen zum Ziel. Wer stehen bleibt, wird leider nie ankommen!"

Heute beim Handball engagiert

Der gebürtige Neundorfer ist verheiratet und lebt mit seiner Familie in Weitramsdorf. Beruflich ist der Krankenkassenbetriebswirt als stellvertretender Servicestellenleiter bei einer Betriebskrankenkasse tätig. Privat engagiert sich der frühere Fußballer (unter anderem in der Bayernliga mit dem VfL Frohnlach) in vielen Vereinen. Deren Förderung und Erhalt misst der 48-Jährige große Bedeutung zu. "Gemeinschaft und Zusammenhalt waren und sind mir wichtig", sagt der begeisterte Sportler, der inzwischen unter anderem als Handballtrainer (Jugend) aktiv ist.

Besonders am Herzen liegen dem designierten Bürgermeisterkandidaten eigenen Angaben zufolge die Sicherstellung sowohl der ärztlichen Versorgung sowie der ambulanten Behandlung in der Kranken- und Pflegebetreuung. Auch beim "sehr schwierigen Thema hausärztliche Versorgung" könne die Kommune zumindest Voraussetzungen schaffen.

Im Gemeinderat arbeite Andreas Carl seit 2014 "engagiert und konstruktiv" mit, wie der DGN-Vorsitzende und Fraktionskollege Gunther Beetz lobt. Beide DGN-Räte hätten nicht nur die Interessen der Neundorfer, sondern die Belange aller Bürger "von Neundorf bis Vogelherd" im Blick, wie Beetz ausdrücklich betont. Die DGN war 1989 von zwölf Neundorfern gegründet worden - damals mit der Absicht, die Interessen des sogenannten "Unterlandes" in der Gemeinde zu vertreten.

Ziel sind auch mehr Sitze

Zum ersten Mal schickt die DGN jetzt auch einen eigenen Kandidaten ins Rennen um den Bürgermeisterposten. Am Sonntag, 24. November, soll Andreas Carl offiziell nominiert werden. Neben der Eroberung des Rathaus-Sessels strebt die DGN mehr als die bisherigen zwei Sitze an. Gunther Beetz betont: "Mit einem Bürgermeister Andreas Carl können wir gestalten, statt nur verwalten."