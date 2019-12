Andrea Weigler kandidiert für das Bürgermeisteramt in Baunach. Hierfür erhielt sie vom CSU-Ortsverband Baunach laut einer Pressemitteilung der Christsozialen 100 Prozent der Stimmen.

Als in vielen Bereichen ehrenamtlich engagiert, energiegeladen und verantwortungsbewusst kennen die Baunacher die zertifizierte Projektmanagerin Andrea Weigler, die seit 2014 Stadträtin in Baunach und Kreisrätin im Kreistag zu Bamberg ist. Die Kandidatin wisse um die Anforderungen und die Belastungen des Bürgermeisteramtes und fühle sich diesen gewachsen. Aufgrund ihrer Führungs- und Berufserfahrung als Projektmanagerin bringe sie beste Voraussetzungen dafür mit. Die 49 Jahre alte Mutter eines erwachsenen Sohnes sei bereit und in der Lage, sich hundertprozentig auf diese verantwortungsvolle Aufgabe zu konzentrieren.

"Wir können unsere parteipolitischen Einflusskanäle und direkten Kontakte auf Landes- und Bundesebene für die Erfüllung unserer Aufgaben vor Ort besser nutzen als unabhängige Wählergruppierungen", wird Weigler zitiert. Die Bürgermeisterkandidatin und ihr ebenfalls einstimmig gewähltes Team stehen für eine transparente, bürgernahe Politik die sich parteiübergreifend ausschließlich an den Themen orientiert. "Wer gestalten will, braucht Netzwerke." Andrea Weigler ist nicht nur in Baunach und den Stadtteilen bekannt, sondern kann mit vielen Netzwerken in sozialen, kulturellen, sportlichen, politischen Bereich, auf verschiedenen Verwaltungsebenen und in der freien Wirtschaft aufwarten.

Mitentscheiden

Weigler: "Die Menschen müssen fühlen, dass sie dazugehören und mitentscheiden können." Das erklärte Ziel bei der Wahl im März sei eine Bürgermeisterin Andrea Weigler und eine Mehrheit im Stadtrat, um einen Politikwechsel herbeizuführen. red