Andre Türkis vor dem Duell mit dem TSV Küps: "Vollgas von der ersten Minute an"

Zwei Kronacher Landkreisderbys stehen am kommenden Wochenende im Fokus der Kreisklasse 2. Am Samstag treffen zwei Mannschaften aufeinander, die in diesem Frühjahr einen fast perfekten Start hingelegt haben: Der FC Kronach und die TSF Theisenort. Fast perfekt deshalb, weil die Kronacher nur beim Schwabthaler SV nicht gewinnen konnten. Aber mit drei Siegen aus vier Spielen ist der FCK noch mal näher an die Aufstiegsplätze gerückt. Dort stehen derzeit die Theisenorter auf Rang 2, die mit dem FV Mistelfeld (2:0) und dem FC Fortuna Roth (6:0) keine großen Probleme hatten.

Anders sah das beim SV Fischbach aus, der seine wichtigen Partien gegen Kronach und Altenkunstadt knapp mit 0:1 verlor und damit an Boden im Aufstiegsrennen verloren haben. Am Sonntag wartet mit den Lichtenfelser Siedlern der nächste Aufstiegsaspirant.

Das zweite Kronacher Duell bestreiten am Sonntag der SV Neuses und der TSV Küps. Während die Küpser mit zwei Niederlagen am Stück nach Neuses fahren, hat der Aufsteiger nicht zuletzt mit dem überraschenden 3:1 gegen Spitzenreiter FC Baiersdorf ordentlich Selbstvertrauen getankt. Für den Neuseser Trainer Andre Türkis ist der Aufschwung seiner Mannschaft jedoch keinesfalls überraschend.

Herr Türkis, nachdem Ihre Mannschaft in den letzten acht Spielen vor der Winterpause nur zwei Punkte geholt hat, ist sie jetzt mit zehn Punkten in die Restrückrunde gestartet und hat am vergangenen Wochenende sogar den Tabellenführer geschlagen. Was ist im Winter passiert, das diesen Lauf erklärt.

Andre Türkis:

Die Vorbereitung ist ziemlich gut gelaufen. Die Spieler haben ihre Trainigseinheiten gut absolviert. Dazu kommt, dass wir noch zwei Jugendspieler integriert haben. Die haben auch ihren Anteil daran. Die Niederlagen vor der Winterpause waren immer knapp mit einem Tor Unterschied. Wenn wir etwas mehr Glück gehabt hätten und unsere Chancen genutzt hätten, dann hätten wir nicht nur zwei Punkte aus zehn Spielen geholt.

Wie schätzen Sie Ihren nächsten Gegner, den TSV Küps, ein?

Wir gehen unsere Spiele immer gleich an: Vollgas von der ersten Minute an, konzentriert sein und alles geben, bis der Schiedsrichter abpfeift. Damit fahren wir am besten, egal wie der Gegner heißt. Bei den Küpsern müssen wir vor allem auf Alexander Mertel und Johannes Glier aufpassen.

Was ist aus Ihrer Sicht das interessanteste Spiel am Wochenende?

Das Gespräch führte Dominic Buckreus.

Für Kronach ist das Spiel gegen Theisenort entscheidend. Es ist die letzte Chance für die Kronacher noch mal oben anzugreifen. Aber Theisenort hat sich in der Winterpause mit Kevin Sari nochmal verstärkt und spielen eine konstanten Serie. Es wird auf jeden Fall knapp, aber ich denke Theisenort wird das Spiel gewinnen.