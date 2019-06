André Horn neuer Schützenkönig

Beim Schützenverein "Steinachtal" Hassenberg versteht man es, zu feiern. Zwei Tage lang wurde das Schützenfest in Hassenberg rund um das Schützenhaus gefeiert.

Losgegangen war es bereits am vergangenen Samstag mit der Abholung der Schützenkönige Fabian Schubert und Robin Stüllein. Danach wurde es mit Alleinunterhalter Gerd Backert so richtig zünftig. Am späten Abend wurden die Preise für das Vereins- und Jedermannschießen verliehen. Dass die Bürger von Hassenberg ein sicheres Auge und eine ruhige Hand haben, zeigten die hervorragenden Schießergebnisse.

Spannende Königsproklamation

Der Sonntag begann dann mit einem feierlichen Zeltgottesdienst. Am Nachmittag gab es eine reich gedeckte Kaffeetafel. Bevor der Höhepunkt des Schützenfestes, die Proklamation des "Vogelkönigs" und des Schützenkönigs, folgte, sorgten die "Orginal Heidelberger Musikanten" für die richtige Stimmung.

Mit der Vereinsfahne wurde zur Königsproklamation eingezogen. Oberschützenmeister Matthias Jäkel baute bei der Proklamation viel Spannung auf. André Horn wurde mit einem 413,2-Teiler der Schützenkönig 2019 des Schützenvereins "Steinachtal" Hassenberg. Ihm zur Seite stehen der Erste Ritter Klaus Müller mit einem 496,2-Teiler und Patrick Horn mit 508 Teilern. So wie es sich gehört, durfte der neue König auch gleich den Dirigentenstab in die Hand nehmen und ein Lied der Kapelle dirigieren.

Auch der neue Jungschützenkönig hatte ein sicheres Auge bewiesen. Yannik Vielweber kam mit einem 84,8-Teiler zu Königsehren und erschoss sich auch den Pokal. Er wird begleitet von seinem Ersten Ritter Tobias Geiger und seiner Zweiten Ritterin Leonie Bischoff.

Mit 52 Ringen wurde Pascal Motschmann "Vogelkönig". Dahinter folgten Lea Motschmann und Sophie Kalter. Die besten Schützen beim Vereinsschießen waren: 1. Joachim Zwosta, 98,2 Ringe; 2. Stefanie Klein, 3. Simon Sünkel. Die besten Teiler haben geschossen: 1. Maik Hübner, 4,1; 2. Marco Limmer, 3. Anna Schubert.

Beim Mannschaftsschießen lagen vorne: 1. "Die Zwostas", 278,8 Ringe (Joachim Zwosta, Celina Zwosta, Carolin Zwosta); 2. FC Bayern II; 3. FFW Steinach I AH. mst