Andrang zum Auftakt

Über 130 Personen nahmen an der Auftaktveranstaltung zur Dorferneuerung vor einigen Tagen in Marktrodach teil. "Das war ein guter Startschuss", so der Erste Bürgermeister Norbert Gräbner. Er lobte die sehr gute Zusammenarbeit mit dem Amt für ländliche Entwicklung in Bamberg. Die große Hilfsbereitschaft zeigte bereits bei der einfachen Dorferneuerung in Großvichtach, was es heißt, wenn man zusammenarbeitet.

Das Amt wurde vertreten durch Wolfgang Kießling. Er stellte fest, dass er bei der ersten Besichtigung des Ortsteils Zeyern großes Potenzial sah, diesen noch lebenswerter zu gestalten, um den dort lebenden Menschen attraktive Lebens- und Wohnbedingungen zu bieten. "Wir bieten die Rahmenbedingungen dieses Projektes. Dabei sollen die Eigenkräfte aktiviert und die vorhandenen Potenziale gestärkt werden", so Kießling.

Bis zu zwei Jahre Vorbereitung

Die Dorferneuerung benötigt eine konsequente Vorbereitung, was einen Zeitrahmen von ein bis zwei Jahren in Anspruch nehmen kann. Zunächst soll jedoch ein Grundseminar im Mai stattfinden. Interessierte konnten sich hierzu anmelden. Aufgrund des großen Interesses musste eine Auswahl vorgenommen werden, damit alle Vereine, Gemeinschaften sowie die Bürgerschaft gut vertreten ist. red