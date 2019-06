"Andorra" im Gymnasium

Das Mittel- und Oberstufentheater des Meranier-Gymnasiums präsentiert am Freitag, 5., und Samstag, 6. Juli, das Stück "Andorra" von Max Frisch. "Andorra" gilt als eines der wichtigsten Theaterstücke der deutschsprachigen Literatur der Nachkriegszeit. Es handelt von der Gefahr, die von Vorurteilen ausgeht - sowohl für das einzelne Schicksal als auch für eine ganze Gesellschaft. Einlass in die Turnhalle des Meranier-Gymnasiums ist an beiden Tagen ab 18.30 Uhr, das Stück beginnt jeweils um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. red