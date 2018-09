Anderer Wahlraum

Die Stadt Bad Kissingen weist darauf hin, dass der auf den Unterlagen im Stimmbezirk Nr. 105 zugewiesene Wahlraum im Landratsamt Bad Kissingen nicht zur Verfügung steht. Dies wurde auf der Wahlbenachrichtigungskarte falsch abgedruckt, hat jedoch keine Auswirkungen auf das aktive Wahlrecht. Die betroffenen Wähler erhalten keine neue Wahlbenachrichtigungskarte und können die vorliegende Wahlbenachrichtigungskarte wie gewohnt zur Wahl verwenden. Sofern keine Briefwahl beantragt wird, steht zur Stimmabgabe für die Landtags- und Bezirkswahl am Sonntag, 14. Oktober, der Wahlraum im Evangelischen Gemeindehaus, Salinenstraße 2 in Bad Kissingen zur Verfügung. Die Wähler im Stimmbezirk Nr. 105 werden über die Änderung per Post informiert. Bei weiteren Fragen zur Wahl stehen die Kollegen des Wahlamts zur Verfügung. sek