"Anderer" Gottesdienst in Bad Staffelstein

Zu einem "Gottesdienst anders" in Corona-Zeiten lädt die evangelische Kirchengemeinde am morgigen Sonntag jeweils um 17 und 19 Uhr ein. Je nach Wetterlage wird der Gottesdienst entweder in der Dreieinigkeitskirche oder im Freien zwischen Kirche und Pfarrhaus "Unterm Buchenbaum" stattfinden. Im Mittelpunkt wird die bewegende Erzählung "Der Mann, der Bäume pflanzte" des französischen Schriftstellers Jean Gionostehen. Als Vorleser fungiert Roland Nuss, die musikalische Ausgestaltung und Interpretation liegt in den Händen von Thomas Schaller an der Gitarre, die Gesamtgestaltung bei Pfarrer Matthias Hagen. Damit möglichst viele diesen Gottesdienst in anderer Form in Wort, Text und Bildern besuchen können, findet er wegen der coronabedingten Besucherbegrenzung zweimal statt. Wegen der besseren Organisation wird um Anmeldung beim Pfarramt unter der Telefonnummer 09573/232 gebeten. Selbstverständlich können auch spontane Besucher diesen besonderen Gottesdienst besuchen. red