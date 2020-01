Anderer Gottesdienst an einem anderen Ort

Ein Gottesdienst unter dem Motto "Das war's dann wieder mit Weihnachten" findet am Sonntag, 19. Januar, nicht wie üblich in der Kirche, sondern "an einem anderen Ort", nämlich in einer Scheune statt. Die Teilnehmer treffen sich um 18 Uhr vor der Kirche in Arnshausen und sollten sich warm anziehen. sek