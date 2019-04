Anderer Blick auf Bamberg

Man erkennt sie leicht im Stadtbild. Mehr als 100 Personen, die durch den Tourismus und Kongress Service der Stadt Bamberg - kurz TKS - als zertifizierte Gästeführer anerkannt sind. Sie führen Besucher aus nah und fern auf Fränkisch, Hochdeutsch und in 15 Fremdsprachen durch das Weltkulturerbe Bamberg. "Dabei vergessen wir nicht die Menschen aus Bamberg, die ihre Stadt lebens- und liebenswert machen", so Stefan Küst, einer der Gästeführer und Organisatoren des Aktionstages. "Auch an Tagen mit vielen Besuchern haben wir bei unseren Führungen immer auch die Interessen der hier lebenden und arbeitenden Bürger im Blick."

Das wird auch durch ein Leitbild deutlich, das die TKS-zertifizierten Gästeführer laut einer Mitteilung der städtischen Pressestelle für sich formuliert haben. "Mit unserem Leitbild wollen wir den Umgang mit der Stadt, ihren Einwohnern, den Denkmälern und Sehenswürdigkeiten und auch unter den Gästeführern selbst weiter verbessern."

Als Angebot und kleines Dankeschön für Einheimische veranstalten die zertifizierten Bamberger Gästeführer am 7. April einen Aktionstag mit kostenlosen Kurzführungen zur Geschichte Bambergs und seinen Bewohnern.

Folgende Themenführungen werden angeboten: 1. Uff der Greten - Der Alte Hafen als "Bambergs Tor zur Welt"

2. Und ewig lockt das Bein - Rund ums Alte Rathaus

3. Früher wurde hier gebetet - Säkularisation in Bamberg

4. Bürger dieser Stadt - 1000 Jahre Juden in Bamberg

5. Jetzt drehen sich hier andere Räder - Bamberger Mühlenviertel

6. Die Geburt der Phantasie - E.T.A. Hoffmann in Bamberg

7. Von Klosterschülern, Bachgänsen und Studenten - Bamberg als Bildungsstadt

Die Führungen finden zwischen 11 und 15 Uhr jede halbe Stunde - außer um 14 Uhr - statt. Startpunkt ist die Tourist-Information in der Geyerswörthstraße 5. Die Kurzführungen dauern jeweils rund 30 bis 40 Minuten. Die Teilnehmerzahl je Führung ist beschränkt. Eine Voranmeldung unter info@bamberg.info und Telefon 0951/2976110 ist möglich. red