Andere Verkehrsführung in der Hemmerichstraße

In der Hemmerichstraße wird der Regenwasserkanal gesäubert. Beginn der Arbeiten ist am Freitag, 8. November. Die Dauer beträgt voraussichtlich eine Woche. Es finden auch Samstagsarbeiten statt. Die Verkehrsführung wird einspurig, das heißt, der gesamte Verkehr wird über die Rechtsabbiegespur geführt. Die Geradeaus- und Linksabbiegerspur wird für die Zufahrt der Busse in die Münchner Straße genutzt. Die Spur, auf der die Busse in die Münchner Straße einfahren, wird gesperrt. Ausführende Firma ist die Firma Kanal-Türpe. sek