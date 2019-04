Andere Öffnungszeiten am Landratsamt

Das Landratsamt weist darauf hin, dass aus personellen Gründen das Sachgebiet Soziales und Senioren sowie der Bereich Jagd-, Waffen-, Sprengstoffrecht des Sachgebiets öffentliche Sicherheit und Ordnung ab sofort an den Nachmittagen vorübergehend nicht erreichbar sind. Bevorzugt können daher telefonische Terminvereinbarungen vorgenommen werden. Die Zulassungsstelle ist weiterhin nur montags bis donnerstags von 7.45 bis 12.30 Uhr und freitags (wie bisher auch) von 7.45 bis 11.45 Uhr geöffnet. Um lange Wartezeiten zu vermeiden, bittet die Landkreisverwaltung daher Bürger, die Rat und Hilfe suchen, vor einem Amtsbesuch telefonisch oder online einen Termin in den genannten Sachgebieten zu vereinbaren. In der Zulassungsstelle besteht die Möglichkeit, über die neue Terminvergabe unter www.lkr-lif.de/terminreservierung einen Termin zu reservieren. red