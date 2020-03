Andere nicht vergessen

Schon Ende Februar gab es im Libanon ein alles beherrschendes Thema: Corona! Reisende aus dem benachbarten und besonders betroffenen Iran hatten das Virus eingeschleppt. Derzeit steigt die Zahl der mit Covid-19 Infizierten im Libanon. Tote sind zu beklagen. Auch im Kriegsland Syrien, dessen Gesundheitssystem praktisch nicht mehr existiert, gibt es erste Corona-Fälle. Und in dieser bedrückenden Lage rufen die deutschen katholischen Bischöfe dazu auf, bei allen Corona bedingten Einschränkungen in Deutschland die Menschen anderswo in der Welt nicht zu vergessen.

Seit über 60 Jahren ist am 5. Fastensonntag - also am morgigen Sonntag - in den Gottesdiensten die Kollekte für das Hilfswerk Misereor üblich. Da alle öffentlichen Gottesdienste ausfallen müssen, gibt es auch keine Kollekte. So bittet Erzbischof Ludwig Schick, Spenden direkt auf das Konto von Misereor zu überweisen (IBAN: DE75 3706 0193 0000 1010 10).

"Gegebenenfalls finden Sie in den Kirchen auch einen Opferstock mit der Aufschrift ‚Spenden für Misereor‘", schreibt der Erzbischof in seinem Aufruf. Möglich sei es auch, einen Briefumschlag mit "Spende für Misereor" in den Briefkasten des Pfarramtes einzuwerfen. mkh