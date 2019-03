Andere Form der Trauer

Bereits zum vierten Mal laden Dekan Hans Roppelt, die Familien- und Lebensberatungsstelle und die Caritas Kulmbach zu einem ganz besonderen Gottesdienst ein. Der Scherbengottesdienst am Samstag, 6. April, um 17 Uhr in der Unterkirche von St. Hedwig möchte Gelegenheit geben, in ruhigem Rahmen Zerbrochenes im Leben anzuschauen.

Etwas ist zu Bruch gegangen, ein Lebensprojekt, eine Ehe oder Beziehung, eine Lebensplanung, vielleicht ist aber auch ein naher Angehöriger oder Freund gestorben. Was immer es war, etwas ist nicht mehr so, wie es vorher war. Es gibt viele Facetten des Scheiterns. Jeder kennt sie. Mit meditativer Musik, Mut machenden Texten und Zeit für die eigene Besinnung wollen Dekan Roppelt, Petra Heckel und Veronica Spech zu einer anderen Form der Trauer einladen. Jeder kann kommen, egal ob er dem katholischen, dem evangelischen oder einem anderen Glauben angehört. Auch Trauernde, die keiner Religion angehören, sind herzlich willkommen. Wer möchte, kann nach dem Gottesdienst bei Tee und Gebäck im Pfarrzentrum das Erlebte nachklingen lassen. red