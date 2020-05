Andachten und Messen

Die Pfarreiengemeinschaft Am Sturmiusberg feiert am Donnerstag, 21. Mai, um 10 Uhr eine Messfeier in Diebach und um 18 Uhr eine Maiandacht in der Steingasse am Sendelbacher Kreuz in Wartmannsroth. Weitere Termine sind am Sonntag, 24. Mai, 10 Uhr Maiandacht in Diebach, 10 Uhr Wortgottesfeier in Schwärzelbach, 18.30 Uhr Maiandacht im Pfarrgarten in Windheim (falls nötig bitte Sitzgelegenheit mitbringen, entfällt bei schlechtem Wetter). Samstag, 30. Mai, 18.30 Uhr Messfeier in Diebach. Sonntag, 31. Mai, 10 Uhr Messfeier in Schwärzelbach, 10 Uhr Wortgottesfeier in Wartmannsroth am Feuerwehrhaus. Montag, 1. Juni, 10 Uhr, Messfeier in Diebach. Es sind die allgemeinen Regeln, insbesondere die Höchstzahl der Mitfeiernden (50 Personen im Freien) und der Abstand zwischen den Personen, einzuhalten. sek