Andacht und Laternenzug

Das Kinderhaus "Unterm Regenbogen" lädt am Dienstag, 12. November, um 17 Uhr zu einer "Martinsandacht" in die Pfarrkirche "St. Laurentius" in Thundorf ein. Im Anschluss an diese Andacht führt ein gemeinsamer Laternenzug unter musikalischer Begleitung durch die Straßen des Ortes. Nach Beendigung des Rundgangs treffen sich alle Teilnehmer im und am Kinderhaus, wo für das leibliche Wohl gesorgt ist. mib