Andacht und Kaffee am Terzenbrunn

Die vorletzte Andacht in diesem Jahr findet am Sonntag, 1. September, um 14 Uhr am Terzenbrunn statt, dieses Mal musikalisch mitgestaltet von der Gesangsgruppe "Herzensgern". Der Erlös aus der Kollekte und dem anschließenden Stehkaffee geht an das Projekt von Pater Raja in Südindien. Die Jugendgruppe, die den Stehkaffee organisiert, bietet fair gehandelten Kaffee sowie Kuchen zum Verkauf an. Um Müll zu vermeiden, sollen die Teilnehmer eigene Kaffeebecher und eventuell Kuchenteller mitbringen. sek