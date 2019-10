Der Gesangverein Premich probt am Mittwoch, 30. Oktober, eine viertel Stunde später. Die Chorprobe beginnt um 19.45 Uhr im Proberaum. Am Mittwoch, 6. November, ist die Probe dann wieder um 19.30 Uhr. In der Pfarrkirche Premich findet am Mittwoch, 30. Oktober, um 19 Uhr eine Andacht statt. Es werden Bilder betrachtet, zwischen den Gebeten gibt es musikalische Einlagen. sek