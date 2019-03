Andacht und Aktion

Am Freitag um 19 Uhr sind alle Interessierten zu einer von Frauen gestalteten Kreuzwegandacht in die Pfarrkirche St. Michael in Stadtsteinach eingeladen. Der Katholische Frauenbund Stadtsteinach beteiligt sich in der Fastenzeit wieder an der Solibrot-Aktion "Teilen verbindet", die das Hilfswerk Misereor in Kooperation mit dem Katholischen Deutschen Frauenbund durchführt. Am Samstag und am Sonntag verkaufen Mitglieder des Frauenbundes in der Pfarrkirche St. Michael jeweils nach dem Gottesdienst am Hauptausgang wieder speziell für diese Aktion gebackenes Brot. Der Erlös kommt einem Projekt der Hilfsorganisation Misereor zugute. red