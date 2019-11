Andacht in der Abtei mit "Nightfever"

Die Benediktinerinnen der Abtei Maria Frieden in Kirchschletten laden zur eucharistischen Anbetung am Sonntag, 17. November, ab der hl. Messe um 7.45 Uhr bis zur Vesper um 18 Uhr ein. Der "Nightfever-Gebetskreis" Bamberg unter Leitung von Pfarrer Robert Mayr gestaltet von 16 bis 16.30 Uhr in der Abteikirche eine Gebetszeit mit Lobpreis-Liedern und Anbetung. Am Ende der Vesper wird der eucharistische Segen erteilt. red