Zu einem ökumenischen Gottesdienst für Trauernde laden die Kirchengemeinden der Ephorie Bad Rodach all diejenigen ein, die einen nahen Menschen vermissen. Er findet am Sonntag 26. Mai, um 18.30 Uhr, in der Magdalenenkirche Wiesenfeld statt. Die musikalische Gestaltung übernehmen Brigid Jacobi (Cello) und Gary O'Connell (Klavier). red