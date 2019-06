Andacht, Führung und Spiele für Senioren

Die katholische Gemeinde richtet für alle Senioren und Interessierte einen Spielenachmittag aus. Zum Abschluss der Spielesaison wird außerdem ein kleiner Ausflug durchgeführt. Die Senioren treffen sich am Donnerstag, 6. Juni, um 14 Uhr am Pfarr- und Jugendheim, um Fahrgemeinschaften zu bilden. Anschließend wird zum Veitsberg gefahren, wo Pfarrer Zettelmaier eine Andacht abhält. Es schließt sich eine Kirchenführung mit Katja Hagel an. Der Spielelust wird danach in der Gastwirtschaft Hagel in Dittersbrunn nachgegangen. red