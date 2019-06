Andacht der Urbani-Bruderschaft

Die Urbani-Bruderschaft Reuth lädt zur gemeinsamen Andacht mit kurzer Kirchenführung in der Schlosskapelle Pretzfeld am Samstag, 22. Juni, um 17 Uhr ein. Abschließend besteht die Möglichkeit zur gemütlichen Einkehr im Gasthof Brendel-Prütting in Hetzelsdorf. Wer möchte, kann entweder zu Fuß, per Fahrrad oder auch mittels Auto nach Pretzfeld kommen. Treffpunkt ist um 16.15 Uhr am Pfarrsaal in Reuth, um hier kurzfristig noch Fahrgemeinschaften zu organisieren. Für die älteren Mitbürger und Mitglieder der Pfarrei St. Johannes der Täufer Reuth besteht Fahrmöglichkeit ab dem Reuther Pfarrsaal über Voranmeldung bis Dienstag, 18. Juni, unter Telefon 09191/94642. red