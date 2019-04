Andacht am Barmherzigkeitssonntag

Anlässlich des von Papst Johannes Paul II. im Jahr 2000 für die ganze katholische Kirche festgelegten Barmherzigkeitssonntags (der zweite Sonntag in der Osterzeit) lädt die Pfarrei St. Josef Wilhelmsthal am Sonntag, 27. April, zur eucharistischen Anbetung um 15 Uhr in ihre Pfarrkirche ein. Seit der Beisetzung einer Reliquie der heiligen Schwester Faustina im Jahr 2004 durch Erzbischof Ludwig Schick ist die Verehrung der göttlichen Barmherzigkeit ein fester Bestandteil der Pfarrei und auch darüber hinaus geworden. Der Abschluss dieser Andacht erfolgt um 16 Uhr mit dem eucharistischen Segen. red