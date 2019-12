Die Benediktinerinnen der Abtei Maria Frieden in Kirchschletten laden am Sonntag, 22. Dezember, zu einer Anbetungsstunde bei Kerzenlicht ein. Die stille eucharistische Anbetung beginnt bereits nach der hl. Messe um 7.45 Uhr. Die gestaltete Anbetungsstunde ist dann von 16.30 bis 17.30 Uhr. Klaus Schauer spielt adventliche Weisen auf seiner Zither. Am Ende wird der eucharistische Segen erteilt. Die Vesper der Schwestern um 18 Uhr kann gerne mitbesucht werden. red