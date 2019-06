Die Benediktinerinnen der Abtei Maria Frieden in Kirchschletten laden ein zu einer Anbetungsstunde am Pfingstmontag, 10. Juni. Dank und Lobpreis, aber auch die Bitte für die unterschiedlichsten Anliegen finden in dieser Stunde Raum. Die eucharistische Anbetung von 16.30 bis 17.30 Uhr wird von Schwestern und jungen Erwachsenen mitgestaltet. Alle Kommunionkinder dürfen gerne mit ihrer Festtagskleidung teilnehmen. Gegen 17.30 Uhr wird der Eucharistische Segen erteilt. An der Vesper der Schwestern um 18 Uhr kann teilgenommen werden. red