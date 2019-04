Anbetung für Frieden in Kirchschletten

Die Benediktinerinnen der Abtei Maria Frieden in Kirchschletten laden alle Gläubigen zur nächsten Anbetungsstunde am Sonntag, 14. April, von 16.30 bis 17.30 Uhr, in ihrer Abteikirche ein. Die Anbetungsstunde wird als Einstimmung auf die heilige Woche gestaltet sein, teilen die Schwestern mit. Am Ende wird gegen 17.30 Uhr der eucharistische Segen erteilt. Gerne kann auch noch die Vesper der Schwestern um 18 Uhr besucht werden. red