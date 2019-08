Anbauten und Hochwasserschutz

Der Gemeinderat Langensendelbach tagt am Montag, 19. August, um 19 Uhr im Pfarrheim der katholischen Kirchenstiftung St. Peter und Paul. Erster Tagesordnungspunkt ist der Anbau einer weiteren Gruppe am bestehenden katholischen Kindergarten Hl. Familie in Bräuningshof. Weiter geht es um den Anbau am Feuerwehrhaus Bräuningshof, um die Überbauung des Schießstandes Langensendelbach und um die Zweckvereinbarung zwischen der Stadt Baiersdorf und der Gemeinde Langensendelbach zur Umsetzung von Hochwasserschutz. Außerdem soll eine Vereinbarung über die Trägerschaft für den Waldkindergarten Langensendelbach mit der Johanniter-Unfallhilfe Bamberg abgeschlossen werden. red