Anbau der Kinderkrippe ist im Zeitplan

Richtfest feierte jetzt der Kindergarten Maria Hilf. Bis Februar kommenden Jahres soll der Anbau der Kinderkrippe an der Kindertagesstätte fertiggestellt sein. Als nächster Schritt ist der Innenausbau dran.

Der laufende Anbau für die Krippengruppe kostet rund 670 000 Euro. Nach Angaben der Gemiende fließen 356 000 Euro an Förderung, so dass ein kommunaler Anteil von 289 000 Euro bleibt. Bauherr ist die Gemeinde. Nach der Erweiterung können bis zu vier Gruppen betreut werden: je 25 Kinder in zwei Kindergartengruppen und je zwölf Kinder in zwei Krippengruppen.

In der Feierstunde wertete Bürgermeister Carsten Joneitis das Richtfest als Schritt zu noch mehr Familienfreundlichkeit in der Gemeinde. Von einem Meilenstein in der Bauphase sprach auch Architekt Jochen Eis. Den Segen spendete Abbé Patrice Mor Faye. Zimmerer Johannes Hemmer sprach den Richtspruch und die Kindergartenkinder sangen "Wer will fleißige Handwerker seh'n". red