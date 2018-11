Anbau ans Kinderhaus wird den Bedarf mittelfristig nicht decken

Das bestehende Kinderhaus Sankt Josef in Weisendorf soll um einen zweigeschossigen Anbau mit einem Pultdach erweitert werden und die Pfarrei legte dem Bauausschuss nun einen Antrag auf Vorbescheid vor. Der geplante Neubau soll die Containeranlage ersetzen und die Zahl der Bedarfsplätze steigern. Neben dem westlichen Hauptbau sollen weitere Baumaßnahmen erfolgen, so ein Nebengebäude als Gerätehalle, zusätzliche Stellplätze und eine weitere eingezäunte Spielfläche. Wie Bürgermeister Heinrich Süß (UWG) erläuterte, liegt der geplante Anbau nach den Darstellungen des Flächennutzungsplanes im Innenbereich und wurde im Entwurf als Spielfläche eingezeichnet. Außerdem füge sich die geplante Bauform in die umliegende Bebauung ein. Die Ausschussmitglieder begrüßten die Anlegung weiterer Stellplätze, die auch von Kirchenbesuchern genutzt werden können. So wie für den geplanten Erweiterungsbau gab es auch für die weiteren Anbauten das gemeindliche Einvernehmen.

Wie Bürgermeister Süß am Rande bemerkte, müsse sich der Markt Weisendorf mittelfristig auch Gedanken über eine weitere Kindertageseinrichtung machen, und er verwies dabei auch auf das in der Planung befindliche Wohngebiet "Gerbersleite Ost" in Richtung des Ortsteiles Reuth. In die weiteren Planungen müsse auch das bereits beschlossene Wohngebiet "Schlossberg" auf dem Gelände der ehemaligen Firma Salota mit einbezogen werden. Im Norden von Weisendorf sollen 26 Doppelhaushälften für junge Familien errichtet werden, und der Investor plant dazu auch eine Kindertageseinrichtung. "Wir werden diese Einrichtung in unsere Planungen mit einbeziehen, aber ob damit die zu erwartenden Plätze reichen werden, glaube ich fast nicht", meinte der Bürgermeister. Das Wohngebiet wird von "Ecoloft Projekt Living Weisendorf" entwickelt, und die Kita soll 50 Plätze für Krippen- und Kindergartenkinder erhalten.