Anbau an das Feuerwehrgerätehaus

Die Stadträte kommen am morgigen Dienstag, 26. März, um 19 Uhr im Weismainer Rathaus zu einer Sitzung zusammen. Dabei geht es um die Errichtung eines Ersatzanbaus an das Feuerwehrgerätehaus in Weismain sowie um den Betrieb eines Kinderhortes in der Grundschule Weismain. red