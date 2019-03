Anastasia Safonova in Dresden mit drei Medaillen

Die Badminton-Jugend des BV Bamberg hat sich auch beim zweiten südostdeutschen Ranglistenturnier in Dresden bewährt. Konzentration und Können waren gefordert, da es sich um das zweithöchste Turnier in Deutschland handelte, bei dem die Youngster der Altersklasse U13 im Mixed, Einzel und Doppel um die Podestplätze spielten.

Die Erwartungen erfüllte Anastasia Safonova vom BVB voll. Im Mixed erreichte sie mit ihrem Partner Nico Hamm Platz 3. Nach dem verlorenen Halbfinale ließ das Mixed die Köpfe nicht hängen und erkämpfte sich in drei Sätzen (21:17, 15-21, 21-17) den Sieg im "kleinen Finale". Im Einzel setzte sich Anastasia Safonova im Halbfinale deutlich gegen die an Nr. 2 gesetzte Lea Glaschke mit 21:11, 21:10 durch. Das Finale in Dresden tags darauf am Morgen gegen Dorothea Gal-Kovacs ging nach einem starken ersten Satz mit 21:18, 21:10 an die Gegnerin.

Gold in der Doppelkonkurrenz

Mit ihrer Doppelpartnerin Sarah Nickel sollte der große Erfolg jedoch noch gelingen. Als höchste Hürde stellte sich das Halbfinale heraus, in dem das Duo den ersten Satz mit 13:21 verloren gab, mental und spielerisch stark aber die entscheidenden Sätze mit 21:17, 21:18 für sich entschied. Euphorisiert hielten sie so auch den Erwartungen im Finale stand, siegten hier souverän in zwei Sätzen (21:13, 21:16) und sicherten sich den Turniersieg. red