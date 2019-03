Analyse zum Volksbegehren

Zum "Politischen Aschermittwoch" trifft sich der Bezirksvorstand der oberfränkischen Ökologisch- Demokratischen-Partei (ÖDP) am morgigen Mittwoch in Burgkunstadt um 19.30 Uhr im Gasthof "Drei Kronen". Allerdings stehen nicht politische Reden im Vordergrund, sondern zunächst eine Analyse des sehr erfolgreichen Volksbegehrens "Artenvielfalt - Rettet die Bienen" in den oberfränkischen Kreisen. Zweiter Tagesordnungspunkt ist die Vorbereitung der Europawahl im Mai dieses Jahres, bei der die ÖDP nicht nur ihren Parlamentssitz verteidigen, sondern noch weitere dazugewinnen will. Nachdem der ÖDP-Bundesparteitag in diesem Jahr wieder einmal in Oberfranken stattfindet - nämlich am 6. und 7. April in Hof - wird sich der Bezirksvorstand mit den anstehenden Anträgen und Programmpunkten auseinandersetzen. Die Versammlung ist wie immer öffentlich. red