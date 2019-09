Analoge Abzüge von digitalen Fotos machen

Zum Thema "EDV für Menschen 50 Plus - Grundlagen der digitalen Bildbearbeitung" bietet das Kolping-Bildungswerk am Wilhelmsplatz 3 am Montag, 7. Oktober, und am Mittwoch, 9. Oktober, jeweils von 9 bis 12.15 Uhr ein Seminar an. Die Zeiten des Kamerafilms sind vorbei. Heute macht man Erinnerungsfotos mit einer digitalen Kamera. Doch was dann? Wie kommt man nun an die Abzüge? In diesem Seminar wird laut den Organisatoren anschaulich gezeigt, wie man seine Bilder von der Digitalkamera auf den Computer lädt, wie die Bilder dort verwaltet und Abzüge erstellt werden. Weitere Informationen und Anmeldung auf www.kolpingbildung.de oder unter der Rufnummer 0951/519470. red