An vielfältige Leistungen der KAB erinnert

Die Katholische Arbeitnehmer-Bewegung (KAB), Ortsverband Haßlach, blickte in ihrer Jahreshauptversammlung im Gemeinschaftsraum der Kirchengemeinde St. Johannes auf ein arbeitsreiches Jahr zurück. Obwohl der Ortsverband nur noch 21 Mitglieder mit einem Durchschnittsalter von über 60 Jahren hat, seien die Aktivitäten aber nicht geringer geworden, sagte Vorsitzender Gerald Heim.

Der Vorsitzende, der zu der Versammlung auch die stellvertretende Kreisvorsitzende Adelheid Kotschenreuther begrüßen konnte, erinnerte an die gut angenommene Altkleidersammlung, ferner den in Haßlach durchgeführten Kreisverbandstag sowie die Mitgestaltung beim Kinderfasching, die Maiandacht mit Muttertagsfeier, das Familienfest, die Mitgestaltung des Kirchweihfestes und die KAB-Adventsfeier.

Unter dem Titel "Neues aus dem KAB-Kreisverband" informierte Adelheid Kotschenreuther auch allgemein über die Leistungen der KAB, die wohl oft in Vergessenheit geraten würden. "Die KAB verhilft ihren Mitgliedern zu ihrem guten Recht", hob sie hervor. Dies beinhalte sowohl eine ausführliche Beratung sowie die Vertretung vor Arbeits- und Sozialgerichten. Diese Leistungen seien für alle Mitglieder kostenlos. Dabei betont sie jedoch, dass die KAB nur ihre Mitglieder beraten und vertreten dürfe. Ziel und Aufgabe der KAB sei es, die Interessen der Arbeitnehmer in Kirche, Staat und Gesellschaft zu vertreten.

Sie informierte weiter über die anstehenden Europawahlen und erinnerte an die Gründung der Europäischen Union und hob den Nutzen für die Menschen der 27 angeschlossenen Staaten hervor. Sie rief zur Teilnahme an der Europawahl in Deutschland am 26. Mai auf.

Vorsitzender Heim wies in seiner Vorschau auf 2019 auf den politischen Frühschoppen zum 1. Mai in Wilhelmsthal, ferner auf eine Informationsveranstaltung zur Europawahl am 15. Mai und die Teilnahme an der Fronleichnamsprozession am 23. Juni. Er schloss die Versammlung mit dem Aufruf, um Mitglieder zu werben. Leistungen und Vorteile einer Mitgliedschaft in der KAB seien auch für manch jüngere Menschen interessant. eh