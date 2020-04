Der Reiseschriftsteller Josef Heller schrieb in seinem berühmten Reiseführer "Muggendorf und seine Umgebungen oder die fränkische Schweiz" von 1829 über Gößweinstein: "Dieser Marktflecken ist in verschiedener Beziehung merkwürdig und verdient von Fremden, welche die Muggendorfer Gegend besuchen, beachtet zu werden. Er liegt sehr hoch in einer höchst romantischen Felsengegend. Man hat hier an vielen Punkten herrliche Aussichten, vorzüglich von dem Schlosse aus, welches auf einem hohen Felsen liegt, und aus mehreren noch im alterthümlichen Zustande erhaltenen Gebäuden besteht. Es ist Sitz eines Rentamtes, dessen dermaliger Vorstand Hofmann eine schöne Sammlung ausgestopfter, vorzüglich dort einheimischer Thiere besitzt.

Unter allen Orten auf dem Gebirge wird wohl Gößweinstein am häufigsten, und zwar wegen seiner Wallfahrt besucht. Zu gewissen Zeiten strömen hier von allen Seiten mehrere tausend Wallleute zusammen, so dass nicht selten ein großes Gedränge entsteht. Die Kirche, welche das Gnadenbild zur hl. Dreifaltigkeit verwahrt, hat zwey Thürme und ist im neurömischen Styl nach Angabe des Obristen Neumann erbaut. Sie wurde 1730 angefangen und 1739 unter dem Fürstbischof Friedrich Karl von Schönborn vollendet. Die Kirche entstand wahrscheinlich aus einer Schlosskaplanei, das Gnadenbild war schon 1461 sehr berühmt."

Über dem Abgrund

Ergänzen könnte man den Text mit einem Gedicht von Victor von Scheffel, nach dem im Ort sogar ein Gasthaus benannt ist: "Wer dich, o Goswinstein, erbaut, verbrauchte manch Pfund Heller. Sigiza, alte Knappenbraut, führt uns zum steilen Söller! Wer hoch dort ob dem Abgrund schwebt, dem liegt die Welt zu Füßen, und wer vor Runzeln nicht erbebt, darf die Sigiza küssen."