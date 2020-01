An Transporter hängen geblieben

Vorbildlich reagierte eine 55-Jährige, die am späten Montagnachmittag beim Ausparken auf dem öffentlichen Parkplatz in der Sinnaustraße mit ihrem Auto an einem Transporter hängen blieb. Da sie den Nutzer des Fahrzeugs nicht erreichen konnte, verständigte sie die Polizei und meldete den Vorfall, schreibt die Polizei Bad Brückenau in ihrem Bericht. pol