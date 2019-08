Am Samstag ist zwischen 11.30 und 12.15 Uhr am oberen Parkplatz der Sommerrodelbahn in Pottenstein ein grünes Auto von einem unbekannten Täter mutwillig an der Fahrertüre zerkratzt worden. Der Täter ritzte das Wort "Hure" ein. Es werden Zeugen gesucht, die an diesem Tag eine Person wahrgenommen haben, die sich auf diese Art an dem Auto zu schaffen machte. Hinweise nimmt die Polizei Pegnitz unter Telefon 09241/99060 entgegen.