Ein Fahrer eines Lieferfahrzeuges beschädigte am Dienstagmittag in der Straße "Am Heinig" beim Rechtsabbiegen mit seinem Lkw eine Regenrinne. Hierbei schätzte er die Höhe des Kofferaufbaus des Transporters falsch ein und hob mit der Decke die Regenrinne am Haus leicht an. Es entstand geringer Sachschaden in Höhe von 100 Euro. pol