An Pfingsten gibt es einiges zu entdecken

Am Pfingstsonntag, 31. Mai, werden um 9 Uhr Gottesdienste in der Kirche in Schney und um 10.30 Uhr im Kirchhof in Buch am Forst gefeiert. Festlich geschmückt werden der Platz im Kirchhof sowie die Schneyer Kirche sein. In den Kirchen in Schney und Buch am Forst gibt es in dieser Zeit einiges zu entdecken - die Verbindung von dem Symbol der Taube mit diesem Fest, einige Bibelworte zum Heiligen Geist, schöne Texte und ein bisschen was Gebasteltes zum Mitnehmen und/oder Nachmachen. Die Kirche in Schney ist täglich von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Die St.-Maria-Kirche in Buch am Forst ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Am Pfingstmontag, 1. Juni, wird um 14 Uhr in der Schneyer Kirche der Film "Akku leer? - Jetzt volltanken!" auf einer großen Leinwand gezeigt. Dabei kann man erleben, wie sehr das Vaterunser Menschen verbindet und wie es Menschen in guten und schweren Zeiten mit Gott in Kontakt bringt. red