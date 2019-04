An Ostern findet kein Line-Dance-Kurs statt

Der RSV Unterschleichach teilt mit, dass der immer montags stattfindende Line-Dance-Kurs an den Montagen 22. und 29. April nicht stattfindet. Der Kurs findet wieder ab 6. Mai von 18.30 bis 19.30 Uhr in der Radsporthalle in Unterschleichach, Scheidbergstraße 13, statt. Dabei erlernen die Teilnehmer verschiedene Line Dances von Grund auf. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Die Teilnahme als Einzelperson und ein jederzeitiger Einstieg sind möglich. Die Teilnahme ist für Vereinsmitglieder kostenlos. Für Nichtmitglieder wird ein Kostenbeitrag erhoben. red