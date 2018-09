An Grundstücksausfahrt krachte es

Der Pkw einer 43-jährigen Smart-Fahrerin wurde am Donnerstagnachmittag von einer ausfahrenden 54-jährigen Ford-Fahrerin bei der Ausfahrt aus ihrem Grundstück, An der Höll, in Burkardroth angefahren. Die Unfallverursacherin wurde von der Polizei mit einem Bußgeld von 35 Euro verwarnt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. pol