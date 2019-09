Die "Christen im Beruf" - Chapter Obermain laden am kommenden Freitag, 6. September, um 19.15 Uhr im Hotel "Fränkischer Hof" zu einem Vortrag zum Thema "An Gott zu glauben, ist unwissenschaftlich". Referent ist Dr. Christian Müller aus Münster. Der Referent ist verheiratet und Vater von drei Kindern und Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Münster. red