An geparktem Auto hängengeblieben

Aus Unachtsamkeit ist eine 52-jährige Frau am Mittwoch, gegen 21 Uhr, in Eltingshausen mit ihrem Wagen an einem geparkten Auto hängen geblieben. Der Unfall passierte in der Frankenstraße. Insgesamt entstand Schaden in Höhe von 4500 Euro, schätzt die Polizei Bad Kissingen. pol