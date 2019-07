Erheblich beschädigt wurde am Samstagabend gegen 23.30 Uhr ein weißer Fiat 500, der in der Gosberger Straße 26 am rechten Fahrbahnrand geparkt war. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte den Pkw und verkratzte dabei die gesamte linke Fahrzeugseite. Gesucht wird in diesem Zusammenhang ein dunkler Kleinwagen mit Forchheimer Kennzeichen, bei dem nun der rechte Außenspiegel fehlt. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Forchheim.