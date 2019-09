An Gartentür gefahren und geflüchtet

Durch einen lauten Knall wurde eine Anwohnerin aus der Konrad-Zirkel-Straße am Montagnachmittag aufgeschreckt. Als sie der Sache nachging, musste sie feststellen, dass ein Auto vor ihrem Anwesen ihr Gartentürchen und Teile der angrenzenden Mauer angefahren hatte. Das Fahrzeug war gerade beim Wegfahren, so dass sich die Geschädigte noch das Kennzeichen merken konnte, berichtet die Polizei. Die verständigten Beamten konnten das Fahrzeug, geparkt in Wildflecken, entdecken. Es wies Unfallspuren auf, die mit dem Schaden in Bad Brückenau, der auf circa 1600 Euro geschätzt wird, in Übereinstimmung zu bringen waren. Trotz der eindeutigen Spuren wären für die Ermittlungen Nachbarn oder

Passanten wichtig, die den Unfallhergang gesehen haben. Hinweise an die Polizei, Tel.: 09741/6060. pol