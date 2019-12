An Gartenmauer hängengeblieben

Ein 22-jähriger Opelfahrer hatte am Samstag beim Wenden in der Dr.-Georg-Heim-Straße eine Gartenmauer übersehen und blieb an dieser hängen. Die Mauer wurde leicht beschädigt. Der junge Mann fuhr weg, im Nachhinein gab er an, den Unfall nicht bemerkt zu haben. Ein Zeuge hatte den Vorfall beobachtet und der Polizei gemeldet. Die machte den Fahrer schnell ausfindig und ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. pol