An einer Engstelle hat es gekracht

Ein 52-Jähriger ist am Samstag um 10.55 Uhr zusammen mit seiner 51-jährigen Beifahrerin die Münnerstädter Straße in Fahrtrichtung Münnerstadt entlang gefahren. Als er halten musste um ein entgegenkommendes Fahrzeug an einer Engstelle durchzulassen, bemerkte ein nachfolgender Pkw-Fahrer dies zu spät und es kam zum Zusammenstoß. Die Beifahrerin wurde leicht verletzt. Es entstand rund 2000 Euro Schaden. pol