An Dreikönig auf dem Höhenweg

Der Rennsteigverein lädt am Montag, 6. Januar, zur Dreikönigs-Stärke-Wanderung ein. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Wandertafel in Zapfendorf. Die Strecke geht auf dem Höhenweg nach Unterleiterbach. Bei gutem Wetter geht es auf der anderen Mainseite zurück nach Zapfendorf. Bei schlechter Witterung geht es auf dem Fahrradweg zurück nach Zapfendorf. Im Gasthaus Jüngling in Zapfendorf findet dann das "Stärke-Antrinken" statt. Auskunft erteilt Wanderführer Kurt Enzi, Telefonnummer 09547/1764. Wandergäste sind willkommen. red